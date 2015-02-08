Путин придумал условие для встречи "нормандской четверки" в Минске

Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию украинского конфликта может состоятся в Минске в среду, 11 февраля, в случае предварительного согласования "ряда позиций", заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает ТАСС.

О результатах сегодняшних телефонных переговоров в "нормандском формате" Путин сообщил в Сочи белорусскому президенту Александру Лукашенко, которому предстоит предоставить уже испытанную площадку под такую встречу, сказано в сообщении.

"Хотел бы проинформировать вас о том, что только что я закончил разговор с коллегами из Киева, Берлина и Парижа в так называемом "нормандском формате", - сказал Путин, обращаясь к Лукашенко. - Мы договорились, что постараемся организовать встречу в таком же формате между главами государств и правительств в Минске, будем ориентироваться на среду, если к этому времени удастся согласовать ряд позиций, которые мы в последнее время интенсивно обсуждали".

"Я просил бы вас помочь нам провести эту встречу так, как вы это делали до сих пор, любезно предоставив минскую площадку для встреч на экспертном уровне", - добавил президент РФ.

"Я в курсе дела. Петр Порошенко позвонил мне несколько минут тому назад и сказал тоже об этом", - отреагировал Лукашенко. "Я заверяю вас, что ради того, чтобы было спокойно в нашем с вами общем доме - это не чужие нам люди в Донецке, Донбассе, Украине - мы будем в Белоруссии делать все для того, чтобы выйти из той ситуации, в которую они попали. Поэтому вы можете даже не беспокоиться за мероприятие в Минске. В среду вечером, как предлагали, мы организуем. Приезжайте", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко, Меркель, Олланд и Путин договорились встретиться в Минске 11 февраля.