В НАТО не будут влиять на решение стран альянса относительно оружия для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возлагает большие надежды на запланированные переговоры "нормандской четверки" по урегулированию кризиса в Украине 11 февраля.

Об этом он заявил в немецком Науэне, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагентство dpa.

"Я на сто процентов выступаю за эти усилия, направленные на достижение прекращения огня", - заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что договоренности должны быть достигнуты не только на бумаге. Основная цель в том, чтобы "добиться перемирия, а потом это перемирие также уважать", - пояснил генсек НАТО.

Столтенберг резко раскритиковал "агрессивную активность России в Украине". "Я полностью поддерживаю усилия, чтобы остановить продолжение войны", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что ближайшие дни будут решающими.

В дискуссии по поставкам вооружений Украине, глава НАТО отметил, что каждая страна сама должна решать, посылать ли оружие Киеву. "Каждая страна Альянса должна самостоятельно с этим определиться", - цитирует Столтенберга dpa.

Ранее против поставок вооружений Украине высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. В воскресенье, 8 февраля, против поставок вооружений Украине выступило и политическое руководство Социал-демократической партии Германии - партнеров Меркель по коалиции. Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль отметил, что СДПГ однозначно не поддержит поставки вооружений Киеву. "Мы не хотим международного конфликта в Украине", - пояснил он, добавив, что с оптимизмом оценивает грядущие мирные переговоры в Минске.

Напомним, Порошенко призвал НАТО предоставить Украине современное оружие для того, чтобы она могла противостоять российскому агрессору.