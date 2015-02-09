Боевики восполняю потери: под Дебальцево перебросили 15 танков, 8 орудий "Рапира", 10 бронемашин

Ситуация в районах н.п.Дебальцево, Счастье-Станица Луганская и Трехизбенка-Крымское продолжает оставаться крайне напряжённой.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его информации, российские войска и террористы продолжают осуществлять перегруппировку сил в данных районах, активно восполняя потери, понесенные на этих участках в предыдущих боях.

"Основными маршрутами, по которым осуществляется переброска противником живой силы и вооружений по направлению к Дебальцево, является трасса через Антарцит – Красный Луч; в район Счастье-Станица Луганская и Трехизбенка-Крымское – трасса через Краснодон –Луганск.

На протяжении прошедших выходных (07-08.02.2015) отмечалось прохождение по данным маршрутам конвоев снабжения (всего порядка 60 крытых грузовиков и более 50 единиц бронетехники).

На протяжении последних суток в район Дебальцево боевиками переброшено порядка 25 ед. бронетехники (15 танков и 10 единиц ББМ), 2 батареи противотанковых орудий МТ-12 "Рапира" (8 орудий), 4 установки РСЗО", - пишет эксперт.

Напомним, в СНБО отмечали, что наиболее сложной остается ситуация вокруг Дебальцево. После массированных обстрелов с РСЗО БМ-21 "Град", артиллерии, минометов и стрелкового оружия, боевики неоднократно пытались штурмовать опорные пункты и блокпосты сил АТО вблизи н.п. Дебальцево и Чернухино. Все нападения террористов отражены