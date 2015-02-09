Под Дебальцево прибыли две группы "зеленых человечков": местных боевиков выставили "пушечным мясом"

Восточнее Дебальцево Донецкой области позиции террористов занимают в основном подразделения российской армии ("зеленые человечки"). Отряды местных боевиков выведены перед россиянами.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Всего - две тактических группы по 350-400 чел. каждая со штатной бронетехникой (до 15-и танков и 50 ББМ, до 20 специальных автомобилей, порядка 10 ББМ), поддерживаемые артгруппой, действующей из района Алчевск-Перевальск (24 ед. ствольной артиллерии и 8 установок РСЗО).

На передний край, перед российскими подразделениями, выведены отряды местных боевиков при поддержке 6 танков и 5 ББМ", - пишет эксперт.

Ранее Тымчук отмечал, что ситуация в районах н.п.Дебальцево, Счастье-Станица Луганская и Трехизбенка-Крымское продолжает оставаться крайне напряжённой.

По его информации, россияне продолжают осуществлять перегруппировку сил в данных районах, активно восполняя потери, понесенные на этих участках в предыдущих боях.

На протяжении последних суток в район Дебальцево боевиками переброшено порядка 25 ед. бронетехники (15 танков и 10 единиц ББМ), 2 батареи противотанковых орудий МТ-12 "Рапира" (8 орудий), 4 установки РСЗО, пишет он.