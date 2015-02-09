Если Путина не остановить, он победным шагом пройдет по Украине - американский политик

9 февраля 2015, 11:48

Есть только один путь прекратить дальнейшее вторжение Путина в Украину - дать возможность украинцам защитить себя.

Владимир Путин

Если США не предоставит оружие, то Украина не сможет сама себя защитить. А это означает, что президент РФ Владимир Путин будет победно шагать через Украину и, возможно, дойдет до каких-то других территорий.

Такое мнение высказал бывший президент фонда Freedom House, экс-заместитель Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, а теперь старший директор Института Маккейна Дэвид Крамер в эксклюзивном интервью ТСН.

"Россия терроризирует Украину ежедневно. И Запад, если честно, недостаточно старается. Санкции против путинского режима - это одно дело, они имеют свое влияние и действие, без сомнения. Но их недостаточно, чтобы изменить точку зрения Путина банальной арифметикой потерь по Украине. И это - еще один повод для того, чтобы предоставить Украине убийственное оружие. И президент Барак Обама, можно сказать, уже обязан его предоставить. И это ужасная ошибка - оставлять Украину брошенной на произвол судьбы. Украинцы месяцами умоляют об этой помощи, а Соединенные Штаты говорят "нет".

Были сообщения о том, что Администрация вновь пересматривает свое видение, Эш Картер (Эштон Картер- Ред.) - претендент на должность руководителя Пентагона - сказал, что он сильно склоняется к этой мысли. И тут президент в воскресенье в интервью CNN вдруг заявляет, что не хочет конфликта между США и Россией. То есть из Вашингтона поступают очень противоречивые между собой сигналы, говорит Крамер, имея в виду администрацию", - говорит он.

"Мы не понимаем, какой же в конце концов является политика. Это - страшное, ужасное недоразумение по такому очень важному вопросу. Есть Конгресс, представители обеих партий которого выступают за предоставление военной помощи. Украинцы просят вооруженную помощь. Но есть члены НАТО, которые пальцем не пошевелят и ничем не помогут, пока США не сделают первый шаг. И это решение должен принять президент США. И должен был принять его позавчера, месяца назад. И он должен принять его уже сегодня. Это не такое сложное решение.

Государственный департамент поддерживает мнение о предоставлении смертельного оружия, Пентагон поддерживает такую инициативу. И только Белый дом - против. Если быть конкретным - лично президент США и советник по национальной безопасности против. Конгресс - за. И это, кстати, прописано в Акте поддержки свободы в Украине, который призывает предоставить Украине смертельное оружие", - отметил Крамер.

По его мнению, это все дезорганизация еще и по такому раздражающему и краеугольному вопросу.

"И он очень важен для Украины, особенно учитывая Россию. Мы посылаем очень противоречивые сигналы на самом высоком уровне, на уровне правительства Соединенных Штатов. Если мы в этом случае не предоставим оружие, Украина не сможет сама себя защитить. И это означает, что Путин победным шагом пройдет через Украину и, возможно, дойдет до какого-то другого места. И вместо того, чтобы показать Путину, что ему стоят такие шаги, мы фактически позволяем россиянам двигаться вперед.

Мы должны помочь Украине остановить Путина и отбить у него желание продолжать вторжение в Украину. Чтобы у него даже мысли не было о том, чтобы взять Мариуполь, построить сухопутный коридор в Крым, чтобы он даже не думал взять другие части Донбасса. На самом деле, смысл сводится именно к этому.

К сожалению, если Путин будет поставлять в Украину больше своих солдат, Украине ничего не останется, как отправлять в Россию как можно больше похоронных мешков с "грузом 200". Мы уже выучили урок: Путин очень уязвим, когда речь идет о потерях. Он пытается сделать так, чтобы журналисты в России не замечали этого, чтобы смерти оставались незамеченными, чтобы комитеты солдатских матерей молчали. Он очень уязвим еще и потому, что меньше, чего хотят россияне - потерь и смертей в результате войны в Украине. И есть только один путь прекратить его дальнейшее вторжение в Украину - дать возможность украинцам защитить себя и свою землю. Это означает наносить сокрушительные удары по российским войскам-захватчикам. И это на самом деле не такая сложная задача.

Оппоненты говорят, что не надо провоцировать и идти на эскалацию насилия. Но мы уже видим эскалацию насилия без решений США. Поэтому эти аргументы можно разнести вдребезги, они неправильные", - подчеркнул Крамер.

Напомним, ранее председатель комитета по вооруженным силам Сената США Джон Маккейн призвал немедленно предоставить Украине оружие.

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Путин Украина США оружие поставки Дэвид Крамер
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