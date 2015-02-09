В "Народном фронте" заявили о серьезной работе по улучшению обеспечения военнослужащих

Комитет по национальной безопасности и обороне настаивает на принятии ряда законопроектов по улучшению денежного обеспечения военнослужащих.

Об этом заявил председатель Комитета, член фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, отвечая на вопросы журналистов после завершения Согласительного совета.

"Проделана серьезная работа. На этой неделе много законопроектов относительно денежного обеспечения, по гарантиям тех, кто в плену заложники и т.д.", - заявил Пашинский.

Отвечая на уточняющий вопрос о конкретных цифрах, представитель "Народного фронта" сказал: "У нас сейчас идет война. Вопросы денежного обеспечения будет определяться финансовыми возможностями Кабмина, они сейчас очень скромные. Но я уверен, что эта проблема за один день не решается, поэтому будем решать по мере возможностей".

Пашинский также прокомментировал законопроект №1771, который снимет запрет на участие в АТО народных депутатов.

По его словам, в настоящее время есть много различных инсинуаций, однако ряд народных депутатов выражает готовность встать на защиту Родины.

"Мы предоставляем им такую возможность, подав соответствующий законопроект", - резюмировал Пашинский.