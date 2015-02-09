Экс-госсекретарь США рассказала, чего больше всего хочет Путин

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт прокомментировала конфликт в Украине, заявив, что президент России Владимир Путин больше всего хочет "вбить клин" между Штатами и Европой.

Об этом она сообщила в интервью Der Spiegel, пишет Украинская правда.

В то же время Олбрайт подчеркнула, что любая страна, когда она столкнулась с внешней агрессией, имеет право защищаться.

"Никто не хочет войны, но когда на кого-то нападают извне, он имеет право защищаться. НАТО недвусмысленно доказало, что в Украине применяется российская военная техника", - подчеркнула экс-госсекретарь.

При этом она выразила мнение, что поставки оружия нашей стране могут привести к обострению конфликта, однако не согласилась, что они спровоцируют новые атаки пророссийских боевиков.

"Когда кто-то говорит, что не надо провоцировать русских, я возражаю: это ведь русские сами провоцируют. Это они все начали", - отметила Олбрайт.

Также, по ее словам, вопрос поставки оружия не должен внести раскол в отношения Европы и США.

"Я считаю, что Путин хочет дестабилизировать ситуацию в регионе вдоль его западной границы. То, чего он хочет больше всего - вбить клин между Соединенными Штатами и Европой", - добавила она.

"После кровавого периода истории, который Европа пережила в ХХ веке, сейчас международные договоренности должны соблюдаться, а то, что сделали россияне, неприемлемо", - сказала Олбрайт.

Напомним, ранее бывший президент фонда Freedom House, экс-заместитель госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, а теперь старший директор Института Маккейна Дэвид Крамер заявил, что если Штаты не предоставит оружие, то Украина не сможет сама себя защитить.