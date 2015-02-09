ГПУ проигнорировала обращение нардепов об угрозе жизни Пукачу

9 февраля 2015, 17:25

Заявление нардепов до сих пор не внесено в ЕГРДР.

Алексей Пукач

Генеральная прокуратура не желает рассматривать заявление народных депутатов о предоставлении защиты бывшему начальнику департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу, который приговорен к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом заявил народный депутат Украины Андрей Денисенко по результатам визита в Генпрокуратуру, сообщает УНИАН.

Напомним, 5 февраля народные депутаты Украины Андрей Денисенко и Виталий Куприй, оба из фракции БПП, направили на имя генпрокурора Виталия Яремы заявление об уголовном правонарушении, в котором просили ГПУ срочно принять меры для защиты Пукача как важного свидетеля, который может дать показания против бывших высших должностных лиц государства. Нардепы требовали рассмотреть заявление по ускоренной процедуре, в срок менее чем 24 часа.

Однако заявление народных депутатов до сих пор не было внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Об угрозе жизни Пукача, обвиняемого по делу убийства Гонгадзе, заявил журналист Алексей Подольский, который является потерпевшим по этому делу. По его данным, организованная преступная группа, состоящая из прокуроров Романа Волошина и Владимира Шилового, во главе с заместителем председателя Печерского районного суда Киева Андреем Мельником оказывали давление на Пукача, угрожая ему лично и его семье.

"Сегодня перед заседанием Апелляционного суда по делу Пукача мы вместе с народными депутатами Виталием Куприем, Валентином Дидычем и представителем потерпевшего по этому делу Александром Ельяшкевичем попали на прием к заместителю генпрокурора Олегу Бачуну, хотели у него узнать о внесении в реестр нашего заявления. Согласно закону Генпрокуратура должна зарегистрировать и внести в реестр в течение 24 часов. Господин Бачун так и не смог нам объяснить причину не внесения заявления в реестр. Поэтому мы будем заставлять Генпрокуратуру сделать это через суд", - рассказал Денисенко.

Нардеп также сообщил, что Ельяшкевича не хотели пропускать в Генпрокуратуру, хотя каких-либо законных оснований препятствовать охрана не имела. В связи с чем нардепы сломали турникет на входе в ГПУ, чтобы Ельяшкевич смог попасть на прием к заместителю генпрокурора.

"Мой коллега, Виталий Куприй, предварительно звонил Бачуну, чтобы нас всех приняли, и тот согласился. Но охрана пыталась наоборот не пропустить Ельяшкевича", - сказал нардеп.

"Мы говорили Бачуну, что нужно устранить тех представителей прокуратуры, которые причастны к незаконным действиям. В том числе мы назвали конкретно фамилию прокурора Романа Волошина. Однако понимания у Бачуна мы не нашли. Но после нашего визита к Бачуну, Волошин не появился на заседании Апелляционного суда", - добавил нардеп Денисенко.

Ранее сообщалось, что группа народных депутатов обратилась к Генпрокурору Украины с просьбой снять грифы "секретно" с тех материалов дела, которые не являются государственной тайной, а также отстранить от участия в процессе представителей государственного обвинения, которые ранее скомпрометировали себя требованиями о закрытом режиме заседаний.

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Куприй Денисенко угроза Пукач нардепы Подольский
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