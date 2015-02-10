Дебальцевского "котла" нет, но силы АТО оказались в оперативном "мешке"

Дебальцево Донецкой области остается украинским городом, "котла", задуманного террористами, не получилось.

Об этом ночью во вторник, 10 февраля, написал, замначальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Илья Кива на своей странице в Facebook.

"Дебальцево наш, котла нет!!! Нам бы ночь простоять, нам бы ночь продержаться ... Спасибо нашей Арте!!! ", - написал он.

Между тем, журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что по состоянию на 10 февраля 2:30 Дебальцевский плацдарм разрезан почти пополам. Противник накопил большие силы в районе Углегорск - Калиновка.

По его словам, рано утром противник занял деревню Логвиново, которая расположена прямо на трассе М-103.

"С этого момента группировка украинских войск в Дебальцево оказалась в оперативном" мешке ". Противник пытается отрезать пути сообщения, которые все еще остаются под нашим контролем", - написал он.

По его информации, "в районе Дебальцево вполне достаточно украинских сил и огневых средств, чтобы уничтожить прорвавшуюся в наш тыл группировку противника. У противника нет подавляющего превосходства - все атаки на других участках фронта были успешно отбиты.

Но в районе Логвиново противник пытается закрепиться. Сейчас нельзя одно - стоять и смотреть. Нельзя ждать, что российские войска испугаются мирных переговоров и санкций, их не испугают пятьсот раз повторенные угрозы зарубежных политиков. Врага остановить можем только мы сами и прямо сейчас - и никто другой", - пишет журналист.

Напомним, в СНБО отмечали, что наиболее сложной остается ситуация вокруг Дебальцево. В этом районе фиксируется накопление вражеской техники со стороны Стаханова и Снежного. За день российские наемники 13 раз обстреляли Дебальцево и окрестности из артиллерии и 5 раз неудачно пытались штурмовать наши позиции. Успешно обороняясь, наши военные уничтожили 4 вражеских танка