Дебальцевского "котла" нет, но силы АТО оказались в оперативном "мешке"

Журналист сообщает, что рано утром противник занял деревню Логвиново.
Дебальцево Донецкой области остается украинским городом, "котла", задуманного террористами, не получилось.
Об этом ночью во вторник, 10 февраля, написал, замначальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Илья Кива на своей странице в Facebook.
"Дебальцево наш, котла нет!!! Нам бы ночь простоять, нам бы ночь продержаться ... Спасибо нашей Арте!!! ", - написал он.
Между тем, журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что по состоянию на 10 февраля 2:30 Дебальцевский плацдарм разрезан почти пополам. Противник накопил большие силы в районе Углегорск - Калиновка.
По его словам, рано утром противник занял деревню Логвиново, которая расположена прямо на трассе М-103.
"С этого момента группировка украинских войск в Дебальцево оказалась в оперативном" мешке ". Противник пытается отрезать пути сообщения, которые все еще остаются под нашим контролем", - написал он.
По его информации, "в районе Дебальцево вполне достаточно украинских сил и огневых средств, чтобы уничтожить прорвавшуюся в наш тыл группировку противника. У противника нет подавляющего превосходства - все атаки на других участках фронта были успешно отбиты.
Но в районе Логвиново противник пытается закрепиться. Сейчас нельзя одно - стоять и смотреть. Нельзя ждать, что российские войска испугаются мирных переговоров и санкций, их не испугают пятьсот раз повторенные угрозы зарубежных политиков. Врага остановить можем только мы сами и прямо сейчас - и никто другой", - пишет журналист.
Напомним, в СНБО отмечали, что наиболее сложной остается ситуация вокруг Дебальцево. В этом районе фиксируется накопление вражеской техники со стороны Стаханова и Снежного. За день российские наемники 13 раз обстреляли Дебальцево и окрестности из артиллерии и 5 раз неудачно пытались штурмовать наши позиции. Успешно обороняясь, наши военные уничтожили 4 вражеских танка