Насилие приведет Путина к поражению: мир создан не по его лекалам - журналист

11 февраля 2015, 06:24

Путин убежден, что появился на свет для того, чтобы "гонять по тайге поросяток и подсвинок", причем размеры тайги расширяются.

Владимир Путин

Современный мир создан не по лекалам российского президента Владимира Путина, политика которого противоречит принципам, по которым живет цивилизованный мир, и поэтому он проиграет, правда, на это нужны месяцы или даже годы. Люди вообще чувствуют, когда насилие – избыточное, немотивированное, понарошку.

Такое мнение высказал колумнист издания "ГОРДОН", журналист Евгений Кузьменко.

"Владимир Владимирович не желал допустить НАТО к границам России и потому напал на Украину? Ну, так поздравляем его: НАТО теперь повсюду! В военных сводках, гонке вооружений, многочисленных учениях, международных конференциях. В мюнхенском хохоте в адрес министра Лаврова. В рисунках украинских детей, которые еще год назад думали, что "НАТО" – это уменьшительно-ласкательное от "Наташа". Теперь они пишут: "Люба НАТО, будь ласка, захисти нас від Путіна! И это, мистер Путин, вы считаете эффективной внешней политикой? Ну-ну…" - пишет Кузьменко.

Колумнист уверен, что наполеоновские планы Путина обречены на провал.

"Колеса истории мелют медленно, но верно. В особенности если речь идет о диктаторе огромной страны с прирученным народом, ядерным чемоданчиком и профессиональным вкусом к масштабному шантажу. Человеке, который любую попытку переговоров воспринимает как признак слабости, а признак слабости – как сигнал к продолжению насилия, аж до победного конца.

Такого одним наскоком не выдавишь; нужны месяцы, годы. Но будьте уверены: наполеоновские планы Владимира Владимировича обречены на провал. Потому что десятки лет цивилизованный мир живет по принципу: "Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой". А Владимир Владимирович убежден, что появился на свет для того, чтобы "гонять по тайге поросяток и подсвинок". Причем размеры тайги неуклонно расширяются.

Однако современный мир создан не по лекалам Владимира Путина. В нем правит бал компетентность, в то время как насилие, по Айзеку Азимову, – это последнее убежище некомпетентности. Надо ли объяснять, кто в итоге одержит победу в этой борьбе? "- размышляет автор.

Со времен средневековых войн мир все же кое-чему научился. В том числе тому, чтобы, сохраняя все внешние признаки чистоплюйства, эффективно ставить на место дворовых хулиганов. Очень скоро Владимиру Путину предстоит в этом убедиться.

Напомним, политолог Петр Олещук отмечал, что Путин не воспринимает Украину из-за феноменального несоответствия между элитой и народом и продолжает войну потому, что уверен в своей способности её выиграть 

фото: vk.com/yeurasia_makhachkala

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Россия Путин Украина НАТО конфликт Кузьменко
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