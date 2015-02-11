Порошенко пообещал, что Украина была и будет унитарной

Президент Петр Порошенко заявил, что децентрализация власти, предполагающая передачу ряда полномочий на места, не имеет ничего общего с федерализацией, которую Украине навязывают извне.

Об этом заявил в ходе расширенного заседания Кабмина, сообщает УНИАН.

"Децентрализация не имеет ничего общего с федерализацией, Украина была и будет унитарной", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что ни при каких условиях Киев не станет вести переговоры о передаче на места решения вопросов национальной безопасности, внешней политики и соблюдения принципов территориальной целостности и сохранения государственного суверенитета.

Напомним, что Порошенко назвал два варианта развития событий на Донбассе: по его словам, мы за мир, но если надо - дадим по зубам.