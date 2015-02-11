Порошенко назначил Саакашвили руководителем группы советников - СМИ

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назначен председателем Совета советников по международным вопросам при президенте Украины Петре Порошенко.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", со ссылкой на радиостанцию "Пирвели Радио".

Между тем, в пресс-службе партии Саакашвили "Единое нацдвижение" сообщили, что на данный момент не могут подтвердить достоверность информацию о назначении Саакашвили на пост совета советников по международным вопросам. "Пока что у нас нет информации", - заявили в пресс-службе.

На данном этапе информацию не комментируют и члены фракции "Единого нацдвижения" в парламенте Грузии. "У меня нет информации по этому поводу и я не могу ее подтвердить", - заявил "Новости-Грузия" депутат парламента Грузии от ЕНД Гога Хачидзе.

Напомним, ранее Саакашвили подсказал украинской армии, как захватить всю Россию.