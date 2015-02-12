Документ по Украине подпишут через час: СМИ обнародовали основные пункты переговоров в Минске

По итогам переговоров "нормандской четверки" в Минске предполагается подписать документ по урегулированию в Украине, состоящий из более чем десяти пунктов.

Об этом со ссылкой на дипломатический источник, близкий к переговорам, сообщает ТАСС .

"Не суть важно, как будет называться этот документ - декларация или заявление, но предполагается, что в нем будут обозначены конкретные меры по урегулированию ситуации, примерно 12-13 пунктов", - сказал он.

Информацию по переговорам приводит The Telegraph, пишет Украинская правда. Согласно ей, Украина хочет, чтобы линия разграничения была такой, о которой договаривались в сентябре. В то же время Россия требует, чтобы боевики оставили себе завоеванные территории.

Что касается вопроса отвода техники, то Россия все еще настаивает, что в Украине нет ни ее военных, ни техники.

Кроме того, Украина хочет восстановить контроль над границей, чтобы прекратить поток оружия и боевиков из РФ, однако Россия считает, что ключевые точки границы должны контролировать террористы.

Что касается автономии регионам, которые контролируют боевики, то украинская сторона утверждает, что может предоставить регионам широкую автономию, однако российская требует гарантий, а также снятия финансовой блокады на Востоке.

Между тем источники "Белорусского партизана" утверждают, что документ по переговорам в Минске уже согласован на 80%. По информации источника издания, он содержит более 10 пунктов.

Источник: документ по переговорам в Минске согласован на 80%. Содержит более 10 пунктов #peaceforukraine — Белорусский партизан (@belpartisan) 12 февраля 2015





Представитель украинского МИД Евгений Перебийнис в перерыве саммита отметил, что "переговоры идут тяжело, но есть надежда на успех".

МИД Германии тоже назвал переговоры непростыми. "Непростые переговоры в Минске продолжаются. Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер остался в Минске для участия в этих переговорах, отложив запланированную поездку в Бразилию", - говорится в сообщении МИД Германии в Twitter.

Между тем на странице сайта "Белорусский партизан" в Twitter написали: "Журналистам сообщили, что подписание документов состоится ориентировочно в 9.00".

Журналистам сообщили, что подписание документов состоится ориентировочно в 9.00. #peaceforukraine — Белорусский партизан (@belpartisan) 12 февраля 2015





Как известно, переговоры президентов Украины, Франции России Петра Порошенко и Франсуа Олланда Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель продолжаются уже более двенадцати часов.