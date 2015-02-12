Главари ДНР и ЛНР срывают переговоры в Минске

Главари так называемых самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александр Захарченко и Игорь Плотницкий на заседании контактной группы по Украине в Минске отказались подписать документ, согласованный "нормандской четверкой".

Об этом сообщил информированный источник, пишет ТАСС.

"Четверка" подготовила документ, согласовала его. Когда его рассматривала контактная группа в составе Медведчука, Кучмы, Захарченко и Плотницкого, то Захарченко и Плотницкий отказались его подписать", - сообщил собеседник агентства.

В переговорах контактной группы от украинской стороны принимают участие специальный представитель по гуманитарным вопросам, лидер общественной организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук и экс-президент Украины Леонид Кучма. Боевиков Донбасса представляют лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. В переговорах принимают участие также спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и посол РФ в Киеве Михаил Зурабов, выступающий посредником на переговорах группы.

Как известно, заседание "нормандской четверки" в Минске продолжалось всю минувшую ночь, заняв более 14 часов.

Напомним, ожидается, что лидеры "нормандской четверки" в Минске могут согласовать документ, предусматривающий прекращение огня в Украине в течение 48 часов, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности.