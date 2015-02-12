Путин о Дебальцевском плацдарме: нужно проверить, что в реальной жизни

Украина не признает окружения под Дебальцево, эксперты установят, что происходят в реальной жизни. Представители боевиков, заявил об окружении под Дебальцево украинских военных.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров в Минске, пишет УНИАН.

"Представители руководства Украины полагают, что окружения нет и поэтому, они считают, что все пройдет достаточно спокойно. У меня изначально были сомнения… Если действительно такое окружение имеет место исходя из нормальной логики вещей, те кто будет в окружении будут предпринимать попытки из него вырваться, а те, кто находятся снаружи будут предпринимать попытки организовать коридор для выхода своих окруженных военнослужащих", - сказал Путин.

"Мы договорились с президентом Порошенко о том, что мы дадим поручения, я готов это сделать со своей стороны нашим военным экспертам, с тем, чтобы установить, что же, все-таки, на самом деле происходит сейчас в реальной жизни", - добавил он.

"Ну, и, повторю еще раз, выработать, хотя бы попытаться, какой-то комплекс мер верификации принятия решений, проверки и соблюдения их с обеих сторон", - отметил он.

Путин же, ссылаясь на боевиков, заявил об окружении под Дебальцево.

"Проблема изначально заключалась в том, что представители Донецкой и Луганской народной республик утверждают, что в ответ на агрессивные действия киевских властей они не только сдержали атаки армии, силовых структур Киева, но и, перейдя в наступление, окружили значительную группировку от 6 до 8 тыс. человек. Они, конечно, исходят из того, что эта группировка сложит оружие и прекратит сопротивление", - сказал Путин.

По словам, важно, чтоб разведение войск прошло без лишнего кровопролития.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что контактная группа решила прекратить огонь, контролировать границу и никакой федерализации Украины.

Посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее написал, что Россия выторговывает боевикам Дебальцево на переговорах "нормандской четверки" в Минске.

"Вот и то, что россияне сейчас выторговывают", - написал он, распространив заявление лидера боевиков Дениса Пушилина о том, что Дебальцево в "котле".

"Без Дебальцево ДНР и ЛНР у нас на транспортном крючке", - пояснил Кулеба.

Напомним, Путин ранее заявил, что есть договоренность о прекращении огня с 00:00 15 февраля.