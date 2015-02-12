Украина не согласилась на автономию для Донбасса - Порошенко

Президент отметил, что Украина не пошла ни на какие ультиматумы.
Украина не согласилась на статус автономии для Донбасса и федерализацию.
Об этом заявил Президент Петр Порошенко после переговоров в Минске, сообщает Радио "Свобода".
После завершения переговоров глава Украинского государства назвал встречу в Минске напряженной. По его словам, украинской стороне выдвигались ультимативные условия.
"Это было непросто, и фактически нам выставляли всяческие неприемлемые условия, отходы, сдачи. Мы не пошли ни на какие ультиматумы и четко проявили позицию, что прекращение огня должно состояться без предварительных условий", - сказал Порошенко.
Главное, по его словам, договоренность о безусловном прекращении огня с 15 февраля, которое сопровождается отводом тяжелой артиллерии.
Ранее сообщалось о том, что образуется буферная зона в 140 километров для систем залпового огня