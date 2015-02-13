Под Дебальцево воюет российская армия, Путину плевать на Минские соглашения – журналист

Сражение на Дебальцевском плацдарме достигло небывалого накала. Российские регулярные войска ведут массированный артиллерийский и минометный обстрел украинских позиций. Под прикрытием огня российские отряды штурмуют наши опорные пункты, пытаются прорвать оборонительный периметр. Все это свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин наплевал на Минские соглашения.

Об этом главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет на своей странице в Facebook.

По его мнению, мирные соглашения в Минске пока привели не к снижению напряженности, а наоборот - к эскалации. "Враг сосредоточил в районе Логвиново-Калиновка не менее двух батальонно-тактических групп, усиленных артиллерийскими частями. Уничтожить узел сопротивления Логвиново-Калиновка можно только при серьезном массировании сил и средств", - пишет журналист.

"Противник пытается сорвать контрудар по Логвиново, сковать наши силы, атакуя по всему фронту плацдарма. Артиллерия противника проводит массированные налеты по нашим опорным пунктам и рубежам развертывания наших сил. Украинские войска ведут ответный огонь, отражают атаки, однако очевидно, что в результате переброски из России и с других участков фронта дополнительных подразделений россияне сосредоточили в районе Дебальцево силы, которые как минимум не уступают нашей группировке по численности и огневой мощи. Это воюет российская регулярная армия", - утверждает главред "Цензора" Бутосов.

"Похоже, Путин решил продемонстрировать, что ему плевать на мнение Запада и на Минские соглашения, и он будет вести войну любой ценой. Это не мир - это полномасштабная настоящая война", - делает вывод Бутусов.

Напомним, что Россия фактически отказалась выполнять Минские соглашения, заявив, что она не является участником конфликта.