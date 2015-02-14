Немцов поймал Путина на поставках тяжелого оружия боевикам: только про военторги не надо

Президент РФ Владимир Путин фактически сознался в поставках тяжелых вооружений боевикам ДНР и ЛНР, подписав Минские соглашения, в которых упоминаются системы залпового огня "Торнадо С".

Об этом российский оппозиционный политик Борис Немцов пишет на своей странице в Facebook.

"Путин разместил на своем сайте доказательство поставок российского оружия сепаратистам. В тексте минских соглашений от 12 февраля упомянута новейшая система залпового огня "Торнадо С", которую надо отвести от линии соприкосновения сторон на 140 километров", - пишет оппозиционер.

"Торнадо" стали поступать в российские войска лишь в 2012 году. На вооружении украинской армии их нет и быть не могло. А у сепаратистов "Торнадо С" были. Что сейчас будете врать, господа?? Только про военторги не надо...", - подчеркнул Немцов.

По словам исследователей Внешнеполитического института Финляндии, подобных комплексов вооружений нет ни у какой другой страны, кроме России. Если в конфликте применяются "Торнадо-С", то они могли поступить только из России. РСЗО "Торнадо-С" поступили на вооружение в 2012 году, и их не продавали за границу.

Сотрудники института считают, что эта ракетная система оказалась упомянутой в тексте соглашения случайно. Однако как Россия, так и украинские сепаратисты одобрили этот текст.

Напомним, что ранее Немцов предупредил: политика Путина является причиной разразившейся на Донбассе войны и возникшего в России кризиса.