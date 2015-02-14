Журналист о боях Логвиново: дошло до рукопашной, наши казаки резали террористов, как свиней

В боях за село Логвиново, где засели боевики и российские военные, пытающиеся перерезать автодорогу Дебальцево – Артемовск, дошло до рукопашных, во время которых украинские силовики резали террористов, как свиней.

Об этом журналист "Надзвичайних новин" Михаил Дворячук сообщает на своей странице в Facebook.

"Только что товарищ сообщил: дошло до рукопашного!!! Наши режут их как свиней. В это время началась попытка штурмовать наши позиции западнее. Но хер им по лбу", - цитирует журналист сообщение бойца с передовой.

"Вечер вчерашнего дня прошел просто феерично. Нашим казакам удалось многое сделать: отвоевать рубежи, условные высоты, зайти в Логвиново и Нижнее Лозовое. Настроение было прекрасное, возвышенное. Очевидно эта пагубная вещь, настроение, передалось и в штаб", - пишет Дворянчук.

"Возможно, стоило включить там телевизор, где слюной захлебывался Путин? Он единственный, кто поднял вопрос Дебальцево на переговорах. Он был уверен, что здесь "котел". Ему генералы не посмели доложить о провале, и он реально оказался на переговорах в куче дерьма. Когда в Минске понял, что его "развели" рисованными победами, возвращался в Москву весьма раздраженным", - сообщает журналист.

"Буквально через 4-5 часов после подхода к прессе в Минске, с обеих сторон Дебальцевского кармана наша разведка стала фиксировать подход огромного количества техники и живой силы. С Брянки в сторону Санжаровки и Вергулевки прошло за пол суток до 90 КамАЗов с пехотой и БК, 15 танков и 20 БМП. На подмогу бросили еще 6 РСЗО. И это только северо-восточное направление. Техники и живой силы из Енакиево было в разы меньше. С той стороны, через Калиновку, в основном бросили остатки местного ополчения, для картинки пустили 4 танка и отвели им роль пушечного мяса. Потому что они должны были на себя взять весь огонь нашей арты и мотопехоты из Логвиново", - делится впечатлениями Дворянчук.

По его словам, маневр был проведен удачно: "Донбасс" и ВСУ разгромили наступление и даже взяли пленных: "Но под утро ударная группа российских оккупантов этим сполна воспользовалась и прорвалась из Санжаровки на Нижнее Лозовое. Часть штурмовой группы российского спецназа делает обходной маневр и заходит фактически по трассе под Логвиново со стороны Дебальцево. Это дезориентирует наших бойцов и приводит к роковым последствиям. Вот тогда штаб дает команду на уход армейцам, оставляя "Донбасс" на передних рубежах без серьезного прикрытия. Хотя гвардейцы готовы были принять бой, они вынуждены отступить и оставили выгодные позиции. Эйфория вдруг обернулась огромным головняком. Надо было срочно не допустить стягивания больших сил в район Нижнее Лозовое – Логвиново".

"Наверное, только ленивый не предупреждал о вероятности прорыва со стороны Вергулевки и Санжаровки, - напоминает журналист. – Продержались в Минск и ждали мгновенного прекращения огня? Ну-ну ... Как назло, линия Калиновка - Логвиново - Нижнее Лозовое пронизана оврагами и лесополосами. Они хорошо помогают врагу незаметно прорываться к участку трассы Артемовск - Дебальцево в Логвиново. Этот же фактор очень мешает нашим бойцам полностью использовать танки и БМП - потому что мы оказываемся среди чистого поля, а враг в естественных укрытиях. Поэтому штаб тоже можно понять - оставлять технику под ударом никто не стал. И тут бы выручила пехота. Но людей, в достаточном количестве для сдерживания маневра оккупантов и штурма не было".

"Самым большим просчетом этой еще незаконченной микроистории стало то, что украинские войска за 6 месяцев не смогли сделать укрепрайон из Логвиново и Нижнего Лозового, а также не оборудовали высоты 312.0 и 307.9 над дорогой на Санжаровку. Там идеальная видимость, потому холмы возвышаются над всем оперативным участком между Дебальцево и Логвиновым. При наличии тепловизоров и ПНБ, пролезть ДРГшникам было бы очень и очень трудно. Координаты и места расположения врага есть", - подчеркивает Дворянчук.

"Панацея - массированные артудары "Смерча" под марш мотопехотных групп. Опасно, но действенно и быстро. С карты страны, конечно, исчезнут и Нижнее Лозовое, и Логвиново. Зато многие и многие батальоны в Дебальцево вздохнут с облегчением. Главное, успеть зачистить села до подхода главных сил оккупантов. Счет пошел на часы", - пишет журналист.

"Да, забыл прописать, мы побеждаем", - добавил Дворянчук

Напомним, что вчера появилось видео десятков боевиков, взятых в плен на дебальцевсом плацдарме.

фото: Facebook Евгения Шевченко, Facebook Михаила Дворянчука