Главарь ДНР приказал боевикам прекратить огонь с 00:00 15 февраля - СМИ

Главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко приказал своим боевикам прекратить огонь в 00:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня, 14 февраля, глава ДНР Александр Захарченко подписал Указ №50. В соответствии с документом, во исполнение Минских соглашений, с 01.00 15 февраля (по времени ДНР (боевики установили в Донецке московское время - ред.)) вводится режим прекращения огня", — говорится в сообщении боевиков.

Боевики однако, заявили, что будут пресекать "любые провокационные действия, которые могут быть расценены как атака или ведение прицельного огня по войскам, жилым домам или инфраструктуре".

Согласно Минским договоренностям, с 00:00 15 февраля обе стороны должны прекратить огонь.

Напомним ранее Порошенко подтвердил возможность военного положения: боевики атакуют c "тройным озверением".