Путин никогда не выполняет договоренности, надо быть готовыми - Яценюк

Премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что всегда надо быть готовым, что президент РФ Владимир Путин не выполнит своих договоренностей, потому что он их никогда не выполняет.

Об этом заявил в интервью ТСН.

"Минские договоренности - это еще один шаг навстречу к миру. Но все зависит от мира и наших западных союзников, которые способны заставить Россию выполнять хоть что-то, под чем она ставит свои подписи.

Мир можно достичь только тогда и гарантировать только тогда, когда Украина сможет себя защищать. Это сейчас самое важное время для усиления обороноспособности украинского государства. И для получения помощи наших западных партнеров, в первую очередь военно-технической", - отметил премьер.

"Что касается Донбасса - будет хорошо, если мы перейдем с военной к политической фазе, но я сразу хочу отметить - нашими руками, руками центральной власти легализировать террористов никто не будет. А так же легализировать их анклав, который они там решили устроить.

Полное восстановление контроля над всей Украинской территории, в том числе Донецка и Луганска. Действие украинских законов. Разоружение всех незаконных формирований. Восстановление государственной власти в каждом селе и городе. И вон российских бандитов и террористов с территории и восстановления контроля над границей между Украиной и Россией. Это ключевые требования", - отметил Яценюк.

Напомним, ранее Яценюк заявил, что Россия должна заплатить за восстановление Донецкой и Луганской областей.