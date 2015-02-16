В России пригрозили Европе новым разделом, если и дальше будет мешать воевать в Украине

В Швеции вызвали возмущения угрозы спикера государственной Думы России Сергея Нарышкина, которые он изложил в странном письме к Европейскому парламенту и Совету Европы. В своем послании российский депутат угрожает Европе войной, если России и дальше будут мешать вести войну в Украине, называя эту войну "борьбой против нацизма". Российский чиновник также обещает "мобилизовать все силы России для защиты стабильности во всей Европе".

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Newsweek, пишет ZN.UA.

В письме Нарышкин "предупреждает", что существует угроза "нового раздела Европы", которая поступает от санкций Запада против России, войны в Украине и террористических атак в Париже, которые произошли в январе. Согласно информации издания, российский спикер считает, что мирная жизнь 800 миллионов европейцев под угрозой.

Нарышкин призывает европарламентариев остановить кризис и обострение в духе Холодной войны.

"Мы не должны позволить, чтобы потомки нацизма, этой преступной идеологии, вызвали новый раздел в европейской семье наций. Такой раздел уже однажды привел к смертям и несчастьям, страданиям и сломанным судьбам, голоду и опустошению в нашей истории", - цитирует издание письмо Нарышкина.

Российский политик призывает европейцев "осознать", перед какой опасностью оказалась Европа, и приложить усилия, чтобы сохранить мир на континенте". Письмо адресовано ОБСЕ, Европейскому парламенту, национальным парламентам стран Европы и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Его текст появился в шведской прессе и вызвал возмущение у политиков в Стокгольме. Некоторые из них даже считают, что Нарышкин, используя дипломатический язык, угрожает Европе войной, если России дальше будут мешать вести войну в Украине.

В это же время, издание пишет, что в Европарламенте прокомментировали, что ничего не знают о письме от Нарышкина с угрозами. Ранее другой российский парламентарий Алексей Пушков пригрозил Европе войной, если США вооружат Украину.

По словам российского депутата, оружие может "расширить войну и превратить ее в реальную угрозу всей системе безопасности Европы". При этом он напомнил о том, как США вмешались во Вьетнамскую войну в 1964 году.

Напомним, 16 февраля, Евросоюз расширил "черный список" для России из-за конфликта в Украине, включив в него 19 физических и 9 юридических лиц.