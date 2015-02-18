Кабмин принял программу сотрудничества Украины и НАТО

Программа на ближайший год предполагает создание специальных фондов и укрепление обороноспособности Украины.
Украинское правительство на своем заседании утвердило программу сотрудничества с НАТО на ближайший год.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает УНИАН.
В программе предусмотрено создание специальных целевых фондов финансовой помощи по укреплению обороноспособности Украины.
Также вице-премьер сообщил, что на заседании Кабмина была утверждена новая редакция проекта обустройства границы "Европейский вал".
"Проект минимизируется, убираются некоторые конструктивные элементы, но самая главная цель, которая была поставлена, достигается", - сказал Зубко.
Также он добавил, что дополнительные меры по укреплению границ будут включать и демаркацию, меморандум о которой уже подписан с Беларусью.
Напомним, сегодня, 18 февраля, глава государства собирает экстренное заседание СНБО.