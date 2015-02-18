Депутаты Бундестага незаконно пересекли границу: приезжали к главарю ДНР Захарченко

Два члена немецкого парламента незаконно посетили территорию оккупированной части Донецкой области, сообщил народный депутат Украины Владимир Арьев.

Об этом он написал в Facebook.

Речь идет о представителях фракции "Левые" Вольфганге Герке и Андрее Гунко. При этом последний является представителем Германии в ПАСЕ.

На совместном фото представители Бундестага стоят рядом с главарем самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко и другими боевиками.

В свою очередь, Арьев добавил, что немецкие парламентарии прибыли в ДНР с территории России.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе уличных боев в Дебальцево был ранен главарь ДНР.