Азарова подозревают в злоупотреблении служебным положением: нанес ущерб свыше 35 млн гривен

Главной военной прокуратурой объявлено подозрение экс-премьер-министру Украины Николаю Азарову в злоупотреблении служебным положением, в результате которого государству был причинен ущерб на сумму свыше 35 млн гривен.

Об этом сообщает УНН.

Уголовное производство, в рамках которого высокопоставленному лицу сообщено о подозрении, касается самолетов "Руслан", которые использовались вне территории Украины.

Экс-премьер-министру объявлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины, сообщает информационное агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский суд заочно арестовал Януковича и Азарова.