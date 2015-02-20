В ООН говорят об исключении России из Совбеза

Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев заявил, что в кулуарах организации обсуждается возможность лишения России права членства в ее Совете Безопасности.

Об этом он сообщил в интервью "Голоса Америки", пишет ТСН.

"Что касается членства так, здесь затрагиваются вопросы не только об этом, а вообще о легитимности пребывания этой страны в ООН", - отметил дипломат.

По его словам, это связано с тем, "что были нарушены уставные процедуры в 1991 году во время принятия ее в члены ООН и предоставления ей статуса постоянного члена".

В то же время Сергеев отметил, что этот вопрос пока не стоит остро, поскольку более актуальной сейчас является проблема, как не позволить делегации РФ наложить вето в Совбезе на инициативу украинской стороны касательно международной миротворческой миссии на востоке Украины.

Напомним, ранее СМИ писали, что Россия будет пытаться "протащить" через Совбез ООН свой собственный вариант резолюции по Донбассу, который не совпадает с минскими соглашениями.