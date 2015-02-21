Порошенко не сомневается, что Янукович будет гореть в аду

21 февраля 2015, 01:25

Порошенко отметил, что правоохранительные органы недостаточно сделали для наказания убийц. 

Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко сомневается, что Россия, которая является причастной к убийствам на Майдане, когда-либо выдаст Украине беглого экс-президента Виктора Януковича, но уверен, что он вечно будет гореть в аду.

Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград членам семей Героев Небесной Сотни, сообщает пресс-служба главы государства.

"Вопросы против человечности не имеют срока давности, так. Но поставлю и себе, и вам риторический вопрос: разве Россия когда-нибудь выдаст нам преступника Януковича, главного виновника кровопролития на Майдане? Я не сомневаюсь, что он вечно будет гореть в аду, но это уже вне юрисдикции земного суда", - сказал Порошенко.

"Теперь уже окончательно ясно, что мы на Майдане год назад боролись не с Януковичем. Он был лишь жестокой и послушной марионеткой", - отметил президент.

"Генеральная прокуратура и СБУ установили четкий российский след в расстреле Майдана. Следствие, наконец, получило доступ к записей частных телефонных разговоров Януковича с представителями российских силовых структур. Они вместе заранее готовились к расстрелу", - подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко отмечал, что на днях руководство Службы безопасности проинформировало том, что, допрошенные ею, бойцы "Альфы" дали показания, что помощник президента России Владислав Сурков руководил организацией снайперских групп иностранцев на Майдане.

"Тем не менее, для торжества справедливости по моей инициативе Верховная Рада приняла закон о возможности заочного привлечения к ответственности руководителей бывшего режима, которые убивали людей и грабили страну, но этого недостаточно", - добавил он.

Порошенко отметил, что правоохранительные органы недостаточно сделали для наказания убийц. Не одна голова еще полетит, но можем констатировать: за последние месяцы было сделано гораздо больше, чем за последний год. Значит, можно, значит, находятся силы, свидетели, чтобы все, кто убивал украинских героев, получили по заслугам".

Президент подчеркнул, что как глава государства чувствует "колоссальную ответственность перед Героями Небесной Сотни, их детьми и родителями, братьями и сестрами".

"Мы проведем реформы, разовьем Вооруженные Силы и защитим государственность. Как бы не было сложно, какие бы еще испытания не выпали на нашу долю, я сделаю все, чтобы великие жертвы, которые за последний год понес наш народ, не приведи Господи, не оказались напрасными. В этом вам клянусь", - сказал глава государства.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что агрессия России против Украины началась еще со срыва подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое должно состояться в Вильнюсе.

 

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Россия Майдан Янукович Небесная сотня
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