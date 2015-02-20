Революция на Майдане - первая выигрышная битва за нашу независимость: полный текст выступления Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в День Героев Небесной Сотни подчеркнул, что на Майдане украинцы боролись не только и не столько с марионетками Януковича.

Предлагаем вам полный текст выступления:

Борітесь - поборете,

Вам Бог помогає!

За Вас правда, за вас - слава,

І воля святая!

Эти слова Тараса Шевченко, дорогие мои соотечественники, стали духовным завещанием Сергея Нигояна, одного из первых Героев Небесной Сотни. А сколько еще мы потеряли потом! Они стояли здесь бок о бок, представители разных этносов, вероисповеданий, выходцы с Востока и с Запада, Севера и Юга; которые говорили на украинском, русском и других языках. Их объединила общая Родина, их объединила Украина, пылкая любовь к ней и героическая борьба за исполненное достоинства европейское будущее нашего государства.

География этих скорбных и одновременно славных дней охватывает всю Украину. На украинском Донбассе, в селе Светлое Добропольского района, открыли мемориальную доску односельчанину-майдановцу Владимиру Наумову, который погиб здесь, в Киеве, 18 февраля. И на фоне событий на Донбассе мы с вами хорошо понимаем, почему эти события и сегодня для нас для всех, украинцев, и для всего мира глубоко символичны.

Уважаемые господа!

Здесь, на Майдане, мы боролись не только и не столько с марионеточным Януковичем. Ведь теперь понятно, что российская агрессия против Украины началась с "наступления" на Вильнюс, когда 29 ноября Украина должна была подписать в Вильнюсе историческое Соглашение об ассоциации, и 21 ноября неукраинское Правительство приняло решение остановить движение страны в Европу. На это святое место сразу же с протестом вышли неравнодушные.

Революция Достоинства стала первой и, главное, выигрышной битвой в войне за нашу независимость. И когда враг увидел, что мирный аншлюс Украины в Таможенный союз захлебнулся, он решил танками и градом расчленить Украину. И этой авантюре также не пришлось стать реальностью. Вновь украинская армия при всенародной волонтерской поддержке остановила врага на дальневосточных рубежах. Рожденные не для войны украинцы, мирные украинцы - потому что мы мирный народ - взяли в руки оружие и остановили вышколенную армию - одну из самых мощных в мире и на континенте.

Именно подвиг Небесной Сотни вдохновил сотни тысяч украинцев на борьбу с российской агрессией. А минимум четыре тысячи членов самообороны Майдана, сотни нашей с вами самообороны, отправились на фронт, где не на жизнь, а на смерть защищают независимость своей страны от "силы темной, проклятой орды".

Нам противостоит мощный враг, значительно более многочисленный, чем мы, и, к сожалению, гораздо лучше вооруженый. Планы напасть на нас он вынашивал годами. Он готовил именно для этого свои вооруженные силы и формировал у нас внутри страны пятую колонну. Но мы все равно сильнее, потому что с нами правда, и мы сильнее, потому что с нами Бог. Для нас эта война за свою землю, за нашу землю - война справедливая, а для противника - нет! И это признано всем миром, потому что весь мир сейчас солидарен с Украиной.

Послезавтра, 22 февраля, на мое приглашение, на ваше приглашение, по приглашению народа Украины сюда, на это святое место, приедут европейские лидеры, президенты, премьер-министры, представители власти стран Евросоюза, чтобы почтить подвиг нашего народа и отдать должное памяти украинских героев. Но не только для этого, а и для того, чтобы подчеркнуть своим присутствием, что двери в Европейский Союз для Украины открыты. И это признание подвига украинских героев, той цены, которую украинский народ заплатил за право иметь европейскую перспективу.

Выстоять, сохранить государство мы сможем только при условии, что мы сохраним единство, когда мы избежим любых внутренних распрей, когда любая пятая колонна не даст нам расколоть наше единство! И я уверен, что именно так и будет. Мы это продемонстрировали на фронте и сейчас отнюдь не дадим, не допустим внутреннего фронта, над открытием которого очень упорно работают спецслужбы соседнего государства, сея страх, панику, неверие в наши силы и недоверие украинцев друг к другу. Мы сломаем этот сценарий и победим, как побеждали до сих пор!

И как бы ни было сложно, какие бы еще испытания не выпали на нашу долю, я обещаю вам, что выложусь по максимуму, чтобы те большие жертвы, которые за последний год претерпел наш народ, не оказались напрасными. Остановим войну - и уже через несколько лет каждый заметит, как меняется Украина.

Мы каждой клеткой чувствуем, как народ требует ускорить изменения. Одной рукой отстреливаясь от агрессора, другой ускоряем маховик необратимых реформ. В 14-м году, дорогие друзья, дорогие соотечественники, мы с вами сохранили Украину, а 15-й год станет решающим в учреждении фундаментальных изменений в строительстве нового государства.

Я уверен: Украина будет жить в мире, развиваться и двигаться в выбранном европейском направлении. И произойдет это благодаря нашим с вами ангелам-хранителям - Героям Небесной Сотни и еще многим сотням рыцарей, отдавших самое ценное, что у них есть, - свою жизнь за Украину.

Дорогие друзья, мы все в вечном долгу перед матерями и отцами за то, что они вырастили мужественных и прекрасных сыновей и дочерей. И склоняемся перед детьми, которые потеряли родителей.

Прошу Владислава Цепуна, сына Героя Небесной Сотни, Героя Украины Андрея Цепуна, запустить "Лучи достоинства". С каждого места, где в прошлом году рассталась с телом светлая душа, взлетит до небес памятный Луч Достоинства.

Вспомним каждого, кто отдал свою жизнь за Украину!

Напомним, сегодня исполняется ровно год со днямассовых убийств на улице Институтской, примыкающей к Майдану Независимости.

Видео: Адміністрація Президента України