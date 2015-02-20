Генерал о планах России захватить Крым: желание существовало всегда

Россия никогда не соглашалась с тем, что Крым является территорией Украины. Разведывательная информация относительно российских планов в отношении Крыма у Украины была постоянно и в 1990-х, и в 2000-х.

Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, пишет Обозреватель.

"В частности, такие данные мы получали в 2008 году, когда ситуация развивалась чрезвычайно сложно. Тогда возник конфликт в Грузии. Но изначально параллельно с конфликтом между Грузией, Россией, Абхазией и Южной Осетией, рассматривался и соответствующий сценарий по Крыму. Началом этого сценария должно было стать столкновение двух черноморских флотов – украинского и российского. И предпосылки для этого столкновения были", - говорит генерал.

По его словам, Россия тогда отказалась от этого плана, потому что были "предприняты неофициально чрезвычайно много оперативных и политических усилий для того, чтобы сценарий разворачивания боевых операций - сначала локальных, на уровне флотов, а после и глобальных - не вышли. Мало кто ориентируется, что тогда были предпосылки для военной мини-конфронтации, а дальше, возможно, и серьезных боевых столкновений.

Так что эти планы существовали постоянно. Россия никогда не соглашалась с тем, что Крым является территорией Украины. Предусматривалось, что там у них не только мощные оперативные позиции и пророссийские группировки, но и что они и информационно сильно влияют на граждан в Крыму. И что нужна только политически и, соответственно, оперативно выгодная ситуация, когда будет ослаблен политикум Украины (прежде всего, руководство страны), и когда у нас не будет возможности защищаться – тогда они и реализуют этот сценарий. Но не военными методами, а за счет того, что будет дестабилизирована ситуация в центре. Тогда можно реализовать идею проведения референдума, который должен существующий сценарий "узаконить".

Легитимизировать - сначала при помощи российских политических движений, которые определенные инициативы проявляют. Потом поддержать это через структуры спецслужб и ту агентуру, которая мощно присутствовала во всех структурах власти, управления – я уже молчу о правоохранительных структурах и вооруженных силах. Эти планы были. Мы о них знали. Но они не были реализованы. Не в последнюю очередь, потому, что мы отрабатывали предупреждающие мероприятия.

Украиной предпринимались стратегические шаги – адаптация Крыма к Украине – политическая, экономическая, энергетическая, безопасная и военная. Нам удавалось ослаблять эти позиции", - говорит Маломуж.

Напомним, экс-глава МИД, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Путин ведет себя как бандит, и говорить с ним можно только после того, как аннексированный Крым вернут в состав Украины