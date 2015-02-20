Турчинов рассказал, кто виновен в расстрелах на Майдане и требует допросить генералов ФСБ

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина располагает материалами, которые свидетельствуют о причастности ФСБ к расстрелам на Майдане.

По его словам, расследование относительно расстрелов на Майдане в феврале 2014 года установило, что приказ отдавал фактически экс-президент Виктор Янукович через экс-министра МВД Виталия Захарченко, тогдашнего главу СБУ Александра Якименко, руководителей СБУ. Также есть данные о том, что высокопоставленные сотрудники ФСБ их консультировали, пишет ТСН.

Турчинов отметил, что влияние российских спецслужб был очень сильным, некоторые фамилии должностных лиц ФСБ известны украинской стороне.

"Здесь работали ФСБ и российские спецназовцы, которые тренировались на базе "Альфа". Они вместе отрабатывали планы локализации Майдана. В СБУ есть наработки, что снайперы, которые открыли огонь, - это работники российских структур, которые помогали Януковичу реализовать план кровавого подавления. Есть фамилии двух генералов ФСБ у СБУ. Я думаю, Наливайченко должен их четко назвать. Более того, СБУ направило запросы в РФ относительно допроса этих людей. Понятно, что они вряд ли получат такую возможность", - сообщил Турчинов.

Он также соглашается, что силовые структуры не дорабатывают в расследовании дел и привлечении виновных к ответственности. В материалах дел о преступлениях есть фамилии Януковича, Пшонки, Захарченко и других руководителей силовых структур, вина которых доказана.

"МВД проводит задержания участников тех процессов, представителей "Черного Беркута", которые выполняли эти приказы. Очень много убийц, понимая ответственность, принимали участие в Крыму в агрессии против государства, кто-то воевал на Востоке и многие бежали в РФ", - рассказал Турчинов.

Напомним, сегодня, 20 февраля, украинцы чтят память Небесной Сотни - людей, которые погибли на Майдане Независимости год назад.