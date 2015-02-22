Азаров уже хочет создать "правительство в изгнании"

Беглый экс-премьер Украины Николай Азаров считает необходимым создание "правительство в изгнании", чтобы якобы представлять интересы тех, кто покинул Украину.

Об этом он сказал в программе "Право знать!" на телеканале ТВЦ, пишет РИА Новости.

"Я думаю, что представительный орган, который представлял бы интересы громадного количества людей оппозиционного направления, которые были вынуждены уехать из страны, но имеют и знания, и опыт, имеют, что сказать украинскому народу, такой орган необходим", - сказал он.

"Представительный орган, который будет высказывать людям альтернативную точку зрения, вырабатывать концепции развития страны", — заявил Азаров.

Он признался, что не встречался в России с экс-президентом Виктором Януковичем и, "если честно, то и не хотел бы".

"Но надо объединять все силы, которые способны противодействовать этому антиукраинскому "режиму" в Украине. Вот ради такого объединения я готов встречаться с кем угодно", — сказал Азаров.

Напомним, 12 января Интерпол объявил в розыск Николая Азарова и ряд других бывших украинских чиновников по подозрению в разворовывании средств в особо крупных размерах.