Даже в Прощеное воскресенье террористическая нечисть проявила свое хищное нутро - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что злоумышленники, причастные к произошедшему в Харькове теракту, "получат жесткий отпор".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время глава государства выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибших.

"Сегодня Прощеное воскресенье, но и в этот день террористическая нечисть проявила свое хищное нутро", - отметил Порошенко.

По его словам, "взрывы, которые устроили нелюди во время мирного шествия в Харькове, - это дерзкая попытка расширить территорию терроризма".

"Те, кто к этому причастен, получат жесткий отпор! Виновные будут привлечены к ответственности", - заверил Президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове во время митинга в поддержку единства Украины прогремел взрыв, погибли три человека, более 10 - ранены. Фото с места происшествия смотрите здесь.