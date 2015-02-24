Боевики получили помощь из РФ и стягивают силы к Мариуполю, опубликована карта зоны АТО

Боевики и российские военные перебрасывают боевую технику и живую силу в Мариупольском направлении.

Об этом на брифинге рассказал спикер АТО, полковник Андрей Лысенко, сообщает "Украинская правда".

По его словам, всего в зоне АТО наблюдается уменьшение обстрелов по украинским позициям.

Однако, как отметил Лысенко, продолжается переброска техники и живой силы боевиков ближе к линии разграничения, прежде всего на Мариупольском направлении.

Кроме того, он отметил, что РФ продолжает поставлять боевикам технику и предоставляет им практическую помощь.

Напомним, что в течение последних суток в районе Широкино Новоазовского района Донецкой области продолжались массированные обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов.

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фото: mediarnbo.org