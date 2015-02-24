Фельдман надеется на активизацию Израилем помощи Украине в конфликте на Донбассе

Народный депутат Александр Фельдман надеется на активизацию Израиля в деле оказания помощи Украине в связи с конфликтом на Донбассе.

Такое заявление политик сделал в эфире израильского "9 канала".

"Отношения с Израилем после начала конфликта на востоке Украины не изменились, как были, так и есть, теплые. После выборов, думаю, отношения будут еще теснее", - сказал Александр Фельдман.

Он отметил, что сейчас помощь Израиля пострадавшим из-за конфликта на Донбассе касается преимущественно сферы медицины – это центры психологической помощи, лечение раненых.

"Я думаю, что с новым парламентом мы эту работу оживим, мы будем заниматься поиском партнерских отношений в сфере медицины, образования, обучения наших волонтеров. Я не хочу судить, много или мало делает Израиль сейчас для Украины, это вопрос сугубо этой страны. Но мне кажется, что Израиль мог бы сделать больше. И мы хотим этого. Потому что мы в Украине всегда поддерживали и поддерживаем Израиль", - рассказал народный депутат.

Народный депутат Александр Фельдман – член депутатской группы по межпарламентским связям с Государством Израиль в Верховной Раде Украины IV – VIII созывов, с 2007 года руководит группой.