Керри обвинил Россию во лжи: упряма в искажении реальности

Госсекретарь США Джон Керри обвиняет Россию во лжи относительно ее втягивания в конфликт в Украине.

Об этом передает Радио Свобода.

Сегодня сенатор-республиканец Линдси Грем спросил у Керри, согласен ли он с тем, что Россия врет, когда заявляет, что ее войск и оружия нет в Украине. На это Керри ответил "да".

Во время выступления в Сенате США Керри сказал, что россияне "упрямы в своем искажении реальности и лжи относительно своих действий в Украине".

Напомним, ранее Керри пообещал новые санкции против РФ: будут иметь широкий эффект.