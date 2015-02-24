Керри обвинил Россию во лжи: упряма в искажении реальности

Керри сказал, что россияне "упрямы в своем искажении реальности и лжи относительно своих действий в Украине".
Госсекретарь США Джон Керри обвиняет Россию во лжи относительно ее втягивания в конфликт в Украине.
Об этом передает Радио Свобода.
Сегодня сенатор-республиканец Линдси Грем спросил у Керри, согласен ли он с тем, что Россия врет, когда заявляет, что ее войск и оружия нет в Украине. На это Керри ответил "да".
Во время выступления в Сенате США Керри сказал, что россияне "упрямы в своем искажении реальности и лжи относительно своих действий в Украине".
Напомним, ранее Керри пообещал новые санкции против РФ: будут иметь широкий эффект.