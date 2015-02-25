Российский историк: президент Обама, дайте оружие Украине

Предоставление США оружия Украине станет опережающим действием с целюю остановки боевых действий на Донбассе.

Такое мнение доктора философских наук, историка и социолога Игоря Чубайса публикует "Эхо Москвы".

"Стратегическая цель нынешней власти (России – ред.) - не реализация каких-то там "минско-нормандских форматов", никакие договоренности она не собирается соблюдать и переговорами войну не остановишь! Цель вертикали – расширение русского мира. А "Новороссия" – место проведения локального эксперимент, являющегося частью большого, стратегического проекта.

Если этот план не остановить, он приведет к тысячам новых жертв не только с противоположной, но и с российской стороны, он приведет к лишениям и обнищанию страны, к перенапряжению государства и, возможно, к его новому, третьему с 1917 года распаду!

Можно ли остановить "Русский мир"?

- Можно, но только действуя с опережением!

Украина находится в отчаянном положении. Она нуждается в помощи, для остановки войны. Ей нужны средства, которые не просто "сравняют счет", но сделают атаки сепаратистов бессмысленными ввиду их контрпродуктивности. Какие это средства – решать, разумеется, экспертам. Нужна не эскалация военных действий, а опережающее давление с целью их остановки! Пожар войны не был предотвращен, он уже начался, но его еще можно погасить!", написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин может штурмовать Харьков, если США начнет поставки оружия в Украину.