Нардеп из батальона "Киев-1" рассказал о нападении боевиков и спасении: заново родился

Нардеп от "Народного фронта", экс-комбат батальона особого назначения МВД "Киев-1" Евгений Дейдей объяснил причины своего исчезновения и рассказал подробности нападения боевиков на его машину под Марьинкой Донецкой области.

Об этом сам куратор батальона написал на своей странице в Facebook.

"В двух словах — наш автомобиль попал под обстрел. Все как в тумане, на одном дыхании... Мне сейчас даже сложно определить, из чего стреляли, но залпы РПГ-7, кажется, точно были", — рассказывает Дейдей.

По его словам, обстрел начался, когда он с другими силовиками менял колесо в машине: "Какое-то время пытались вести ответный огонь, но силы явно были не равными. Валили из лесополосы".

"На мой взгляд, машину вели и ждали удобного момента, — предположил нардеп. — Когда стало понятно, что противник сильнее — решили отступить и спрятаться в лесу. Информации о минных зонах и растяжках на этой территории не было, поэтому в какой-то момент остановились и просто ждали рассвета".

"Естественно, телефонов с собой никто не брал. Утром нашли подобие дороги. Какое-то время просто молча шли. Потом подобрали местные и довезли до Курахово", — подытожил экс-комбат.

А в комментарии "Украинской правде" Дейдей рассказал, что их было трое в машине – нынешний комбат "Киева-1", замкобата и он. Они вечером ехали в направлении Марьинки—Красногоровки и перепутали развилку – повернули не на тот поворот.

"Слава Богу мы смогли выбраться, родились заново, если честно. У меня появился новый день рождения", - добавил он.

Напомним, что сегодня утром Дейдей вышел на связь, дав о себе знать.

Фото: Facebook Евгения Дейдея