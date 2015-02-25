Путин ведет себя так, будто никаких договоренностей в Минске не было - Кучма

Президент РФ Владимир Путин выдвинул ультиматум Украине.

Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма в интервью "Голосу Украины", сообщают Подробности.

"Нам фактически предъявлен ультиматум. Или мы примем его условия и прекратим всякое сопротивление, или перестанем существовать как независимое государство. Он (Путин – прим. ред.) дал понять, что не остановится ни перед какими потерями и затратами в достижении своей цели", - заявил он.

Также Кучма выразил уверенность, что такой ультиматум выдвинут не только Украине, но и всему западному миру.

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