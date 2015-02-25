Путин не достиг своих целей на Донбассе, продолжение следует - командующий НАТО

Командующий НАТО в Европе уверен - следует ждать новых действий России на Донбассе.
Президент РФ Владимир Путин не достиг поставленных целей в Украине, а потому следует ждать новых действий на Донбассе.
Об этом заявил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав на заседании Департамента обороны США, передает "Украинская правда".
"Я не думаю, что кто-либо из нас может быть уверен, что он (Путин, - прим. ред.) достиг своей цели внутри Украины. И я не верю, что украинские войска могут остановить россиян в Восточной Украине", - сказал он.
Также Бридлав отметил, что Россия серьезно увеличила финансирование оборонной отрасли, включая и ядерное вооружение.
Генерал также подчеркнул "впечатляющие" размеры "кампании Путина по распространению дезинформации".
"Мы также видим определенные действия в Молдове, продолжается давление на Грузию, так что там тоже можно ожидать определенных действий", - сказал Бридлав.
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