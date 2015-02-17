Кучма рассказал, как главари боевиков чуть не сорвали переговоры в Минске

17 февраля 2015, 00:23

Террористы чуть не сорвали переговоры, а лидеры четырех стран уже готовы были разъехаться.

Леонид Кучма

Террористы чуть не сорвали весь процесс переговоров в Минске, а лидеры четырех стран уже собирались разъехаться.

Об этом рассказал участник контактной группы, второй президент Украины Леонид Кучма в интервью "Интеру".

"Контактная группа должна была вместе с Александром Захарченко и Игорем Плотницким подписать этот документ, передать его четырем президентам, они должны были выйти к прессе, благословить этот документ и сказать: "Ребята, давайте дальше жить дружно". Но когда мы сели за стол подписывать документ, Плотницкий и Захарченко  сказали, что они ничего подписывать не будут, их не устраивает договор", - сообщил он.

Также Кучма добавил, что главари боевиков упорно настаивали на том, что украинские войска находятся в котле под Дебальцево.

"Начали с того, что, якобы, наши военные в котле в Дебальцево, предлагали записать, что военные должны сдать оружие. Это была немая сцена. Четверка чуть не разъехалась", - сказал он.

По словам Кучмы, после перерыва участники контактной группы внесли в документ единственное  изменение, "хотя замечаний со стороны Донбасса было много".

"Единственное изменение – вместо 8 часов 14 числа, перемирие должно было наступить в полночь 15 числа. Это единственное,  что изменилось", - отметил Кучма.

Главным прорывом минских переговоров экс-президент считает то, что "мы посадили за стол европейцев, Путина и Украину. И Путин взял на себя ответственность за те документы, которые были подписаны. Одно дело, наблюдать со стороны, другое дело подписать соглашение".

"Если после 15 числа будут продолжать военные действия, то совсем иной разговор, мне кажется, будет с Россией и Путиным. Можете представить, в каком положении окажутся Ангела Меркель с Франсуа Олландом? В каком положении окажется Барак Обама, который за день до этого вел переговоры с Путиным?", - подчеркнул Кучма

Кроме того, он отметил, что самым главным вопросом является вопрос границы.

"Если мы не будем держать границы на замке, но никаких гарантий мира нет. Это та ситуация когда Россия будет подбрасывать дровишки в костер, чтобы пламя поддерживалось. А оно не будет все время только на Донбассе. Оно может распространяться. Это такая холера, которая перейдет на другие регионы. Я думаю, что это вопрос должен быть в поле зрения власти", - заявил он.

Напомним, переговоры в Минске 11 февраля проходили между лидерами Украины, России, Франции и Германии, и продолжались около 15 часов.

Кроме того, в это же время шли переговоры "контактной группы" по Донбассу, в которую входили главари боевиков, посол РФ в Украине, представитель ОБСЕ и Леонид Кучма от Украины.

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переговоры Минск Плотницкий Захарченко Кучма
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