Нардеп просит Раду поддержать законопроекты Кабмина: стабилизирует экономическую ситуацию

Правительство во главе с премьер-министром Украины Арсением Яценюком подготовило пакет законопроектов, которые позволят стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

Об этом заявил член фракции "Народный фронт" Константин Матейченко в среду в эфире программы "Сегодня о главном" на телеканале ТВi.

"Проблема всех наших проблем в том, что мы всегда стараемся найти виновного, а надо найти выход из той или иной проблемы", - сказал Матейченко.

Он также отметил, что большой проблемой является панические настроения в обществе.

"Подготовлен пакет законопроектов, которые в ближайшие дни будет вынесен на обсуждение в Раду. Сейчас стоит думать, как спасти ситуацию, а кто виноват - крайних всегда найдут ", - резюмировал представитель" Народного фронта ".