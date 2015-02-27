Россия перебросила на Донбасс более тысячи единиц бронетехники - генсек НАТО

За последние месяцы из России на Донбасс было переброшено свыше тысячи единиц военной техники, танков, артиллерии и систем ПВО.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает официальный сайт Альянса.

"Россия должна отвести вооружение и перестать поддерживать сепаратистов. Любые попытки расширить территорию со стороны сепаратистов будет явным нарушением соглашения о прекращении огня. И это было бы неприемлемо для международного сообщества", - сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что минские соглашения являются наилучшей основой для мирного решения конфликта на Донбассе.

"Я приветствую недавние признаки снижения интенсивности боевых действий в Украине. Я надеюсь, что перемирие будет соблюдаться. Сейчас важно, чтобы все стороны полностью придерживались соглашения о прекращении огня и отвели тяжелое оружие", - добавил он.

Напомним, ранее западные СМИ отметили, что нынешнее "перемирие" на Донбассе – только иллюзия.

Сегодня один из главарей ДНР заявил, что бандиты считают "своей" всю территорию Донецкой и Луганской областей.

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