Весной Путин готовит бунты в крупных украинских городах – Луценко

В марте-апреле Россия готовит бунты в ряде крупных украинских городов, заявил лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко.

Об этом он сказал в интервью "5 каналу", передает ZN.UA.

"Мы уже в августе месяце почти закончили с сепаратистами, но регулярные войска колоссальной страны стали совершенно новым, невиданным вызовом для всех нас. Тем не менее, героизм украинских солдат, нацгвардейцев, волонтеров, мирных жителей, партизан остановил эту армаду. Теперь включается план "Б". Это март-апрель, когда Путин постарается организовать бунты в украинской столице, в Харькове, Одессе, в других крупных городах", - рассказал Луценко.

По его словам, для этого будут задействованы "сознательные и бессознательные агенты Кремля", а также террористические акты.

Луценко отметил, что ситуация осложняется тем, что сегодня в Украине много людей, которые недовольны властью.

"Но надо отличать, где власть критикуют и даже меняют ее какие-то элементы, и там где покушаются на уничтожение государственности", - отметил нардеп.

Луценко также не исключил, что, если украинским властям удастся предотвратить угрозу бунтов в крупных городах, то РФ перейдет к широкомасштабной военной кампании в Донбассе.

"Мы должны быть готовы в конце апреля - начале мая к плану "С" - возобновлению широкомасштабных военных действий на востоке", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе зреет революция против боевиков.