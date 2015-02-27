Эксперт рассказал о чуде, которое может остановить Путина на Донбассе

Хорошая дипломатия способна предотвратить войну или выторговать приемлемые условия мира, однако остановить уже начатую президентом РФ Владимиром Путиным войну на Донбассе может только мужество украинцев, которое является чудом.

Об этом руководитель фонда "Майдан иностранных дел", экс-генконсул Украины в Стамбуле Богдан Яременко рассказал на чате в "Главреде".

"Существует одно чудо — мужество, стойкость и жертвенность украинцев. Это и остановит Путина. Надо понимать, что дипломатия может предотвратить еще не начавшуюся войну, но когда война идет, нужно обороняться, защищаться. Позже хорошая дипломатия сможет помочь получить лучшие условия мира. Но победить в войне дипломатическими переговорами в форматах с красивыми названиями — это безумие", — считает эксперт.

По его мнению, Путин как выходец из определенной школы мышления и менталитета ведет сложную многоплановую игру: "Он хотел бы изменить правила игры в мире, зафиксировав право России действовать по своему усмотрению там, где у нее хватает сил. Украина — важный, но лишь один из инструментов достижения этой цели".

"Независимая Украина, которая способна проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, а, тем более, государство, которое развивается как демократия, составляет для него серьезный вызов и угрозу. Он не остановится, пока его не остановим мы, украинцы. Вопрос — сколько у России ресурсов для продолжения войны — дискуссионный. Мне кажется, что Путин понимает, что окно возможностей для него закроется в течение этого года. Возможно, с этим и связаны прогнозы американских спецслужб", — подытожил Яременко.

Напомним, что директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер считает, что бои на Донбассе будут продолжаться весь 2015 год, а этой весной "трактористы" Путина могут попытаться захватить Мариуполь.

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