СБУ расследует причастность помощника Путина к дестабилизации ситуации в Украине

СБУ начала расследование о причастности помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова к дестабилизации ситуации в Украине, заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Об этом сообщает УНИАН.

"Владислав Сурков (в последнее время фамилию такую он носит) 1964 г.р., гражданин РФ - мы действительно серьезно расследуем всех представителей, а, по нашему убеждению, они являются составляющими военно-политического вмешательства в жизнь нашего государства с целью свержения государственного строя нашей страны", - сказал Наливайченко.

Он отметил, что СБУ вместе с Генпрокуратурой изучила все имеющиеся материалы относительно приезда Суркова в Украину в прошлом году, а также приезда с ним трех генералов ФСБ Российской Федерации.

По словам Наливайченко, эти лица приезжали в Украину в декабре 2013 года и январе 2014 года. Как отметил председатель СБУ, в частности МИД РФ подтверждало украинской стороне прибытие в прошлом году одного из генералов ФСБ по фамилии Беседов.

"На сегодня мы говорим, что в январе прошлого года группа российских генералов работала в Службе безопасности и встречалась с высшим руководством нашего государства... Все группы координировались именно гражданином РФ 1964 г.р. (Сурковым - ред)", - отметил Наливайченко.

Он добавил, что на сегодня советник президента России не прекращает военно-политического вмешательства в ситуацию в Украине.

В частности, журналистам было продемонстрировано перехваченную инструкцию, в которой даются указания руководителям так называемых ДНР и ЛНР, как действовать. Демонстрируя запись, Наливайченко подчеркнул, что в ней полностью, как и в оригинале, сохранен шрифт и орфографию.

Напомним, ранее CБУ обвинила Суркова в том, что он руководил снайперскими группами иностранцев на киевском Майдане Независимости в феврале прошлого года.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал "полной ерундой" причастность своего помощника к расстрелам на Майдане.