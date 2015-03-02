Эксперт о возвращении Крыма Украине: это будет сложно и долго

Господь задумал Крым таким, что он не может существовать без материковой части континента. Крым экономически не является самодостаточным регионом.

Об этом руководитель фонда "Майдан иностранных дел", экс-генконсул Украины в Стамбуле Богдан Яременко рассказал на чате в "Главреде".

"Политически Крым был отобран у Украины наглой ложью и циничным игнорированием права. Другого сценария, чем возвращение Крыма в состав Украины, поэтому я не вижу. Процесс возвращения и реинтеграции Крыма будет сложным и длительным. Для успеха этого процесса необходимо решить массу социальных, экономических, политических, военных и других проблем", подчеркнул дипломат.

"Наш фонд "Майдан иностранных дел" в декабре прошлого года обнародовал "Стратегию возвращения Крыма". Это и есть обзор тех проблем, которые нам необходимо решить, а также процесса возвращения контроля над Крымом", рассказал эксперт по международным вопросам.

"Мы попытались выписать стратегию таким образом, чтобы каждый желающий (или правительство, или общественная организация, или отдельный активист) могли легко найти свое место в ней. Мы видим успех этой стратегии даже при условии, что на начальном этапе украинская власть будет сопротивляться этому. Но повторюсь, ни малейших сомнений в том, что Крым вернется в состав Украины, я не имею, заключил Яременко.

Напомним, ранее Яременко рассказал, чем НАТО ответит на милитаризм и агрессивность России.