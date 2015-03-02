Реформатор Яценюк: может ли украинская власть дружить по-новому?

На прошлой неделе совпали два события – год пребывания Арсения Яценюка на посту премьера и новый этап "гибридной войны" против Украины. Скачки гривны вызвали панику на потребительском рынке, люди разметали продукты с прилавков, делая по привычке запасы круп и сахара. Конечно, это совпадение: "подарки" премьеру специально не готовили. В любом случае ситуация требует от властей более четких действий.

Яценюк предварил свой первый премьерский юбилей "зачисткой" руководства Государственной фискальной службы, отстраненного от выполнения служебных обязанностей. Вряд ли господа Белоус, Хоменко и Макаренко – ангелы во плоти, скорее, наоборот – люди, которым свойственно ошибаться. Но вкупе со словесными эскападами премьера в адрес председателя правления Нацбанка Валерии Гонтаревой складывается любопытная ситуация: оказывается, что в экономических проблемах, плохой коммуникации по линии власть – бизнес, скачках курса гривны виноваты в той или иной степени все, кроме Арсения Петровича. Главный "фронтовик" словно забыл, что уже год Украина является парламентско-президентской республикой, в которой у премьера есть достаточно рычагов влияния на ситуацию.

Окружение Яценюка неизменно и очень прозрачно намекает, что Запад дает деньги "исключительно под Арсения". Тезис хорош для агитационно-пропагандистской работы, но требует уточнения: МВФ по совету США даст деньги под любого премьера, способного проводить непопулярные преобразования, которые в Украине откладывали в течение добрых 20 лет. Пока нас кредитуют в объеме, достаточном для сохранения Украины на политической карте мира, будут успехи в реформах – будет и больше средств. Есть и еще один нюанс – в случае ухода со своего поста председателя правления НБУ переговоры с МВФ начнут по новой. Осознание этого факта делает очевидным мотивы некоторых политиков, энергично вешающих на Гонтареву всех собак.

За год работы премьером Яценюк сумел создать себе имидж реформатора, но для него остается крайне проблематичным продемонстрировать обществу результаты конкретных действий возглавляемого им правительства. На посту его руководителя Арсений Петрович дважды получал вотум доверия, но пока не рассчитался по кредиту доверия. И в сложившейся ситуации перекладывание ответственности – не лучший вариант развития событий. Очевидно, что волшебной палочки нет ни у кого из политиков, решивших в непростой для Украины час брать на себя ответственность за судьбы Родины, но и имитацией бурной деятельности в нынешней ситуации не обойтись.

Очевидно, что Украина переживает беспрецедентный по масштабу кризис. Готовых рецептов выхода из него у наших властей нет, а западные партнеры вряд ли намерены использовать всю полноту влияния на ситуацию ради даже самого большого государства в Европе. Капитуляция перед Россией неприемлема для общества. Поэтому власти необходимы конкретные действия. Поскольку и Президент, и премьер в свое время руководили МИДом, им стоит взять на вооружение исторический опыт заключения международных союзов. Видимо, пришло время во внутренней политике брать на вооружение методы внешнеполитического сосуществования столетней давности, будь то Тройственный союз или Антанта, в рядах которых союзниками объявляли себя государства с большими противоречиями. Как минимум – заключить перемирие, ограничив нападки членов БПП и "Народного фронта" друг на друга. Как максимум – действовать без оглядки на любые будущие выборы, принимать решения в интересах страны. Игра в "слабое звено" на высшем уровне государственного управления может привести к распаду государства, и тогда не у дел окажется добрый легион тех, кто называет себя политической элитой.

Известно, что кризис – это не только испытание, но и шанс на оперативные преобразования в политике и экономике. Украине необходимо выжить и победить в "гибридной войне", но сделать это без изменений в тактике и стратегии власти невозможно. Работе в коалиции и политическому сосуществованию тоже необходимо учиться, и в условиях войны, а не приближенных к боевым. Политикам нужно перестать думать о существовании "запасной Украины" и не бояться говорить согражданам пусть тяжелую, но правду.