Российский депутат о Януковиче: он живет на два дома

Депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что в России беглый экс-президент Украины Виктор Янукович живет на два дома.

Об этом политик, голосовавший против аннексии Крыма, сообщил в интервью изданию Главком.

"Насколько знаю, он живет на два дома. Есть поместье на Рублевке у его сына Александра. Он сам там - где-то в Ростове", - отметил Пономарев.

Напомним, ранее Виктор Янукович заявил, что покинет территорию России и вернется в нашу страну, как только у него появится такая возможность.

Напомним, 20 января Генпрокуратура начала процедуру подготовки документов по экстрадиции бывшего политика, после чего обратилась к России с просьбой выдать его нашей стране.