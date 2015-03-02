"Нормандская четверка" разместит наблюдателей ОБСЕ во всех горячих точках Донбасса

Главы стран "нормандской четверки" во время телефонного разговора договорились о размещении наблюдателей ОБСЕ на всех точках нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

"Собеседники поддержали украинское предложение разместить наблюдателей ОБСЕ на всех точках нарушения режима прекращения огня, в том числе начать с 10 населенных пунктов: Счастье, Попасная, Станица Луганская, Крымское, Авдеевка, Волноваха, Гранитное, Луганское, Широкино, район донецкого аэропорта", - сказано в сообщении.

Стороны подчеркнули необходимость обеспечения безопасности и надлежащего режима работы инспекторов ОБСЕ, включая беспрепятственными проверками в местах дислокации отведенной техники.

Собеседники также договорились о необходимости публикации ежедневного отчета ОБСЕ о нарушении режима прекращения огня, который будет направляться всем МИД стран "нормандского формата".

Напомним, ранее сообщалось, что боевики играют с ОБСЕ: днем технику отводят, а ночью возвращают на прежние позиции.