Историк описал стратегию России: такую же использовал Сталин

Власти России хотят использовать Украину, чтобы разбить связи внутри Евросоюза и евроатлантическое партнерство.

Об этом историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер заявил в ходе международной конференции "Украина, Россия и ЕС. Европа спустя год после аннексии Крыма", проходящей в Берлине, пишет Укринформ.

"То, что было тактикой, стало стратегией. То, что вначале было направлено против Украины, стало пропагандистской кампанией в Европе, направленной против Европы", - отметил эксперт.

По его мнению, Украина - лишь средство на пути к цели Кремля: разбить связи внутри Евросоюза и евроатлантическое партнерство.

При этом Снайдер считает, что для ее достижения используются как банальное "выдумывание", так и поддержка сепаратистских настроений, правых популистов, а в отдельных случаях - фашизма и неонацизма в странах ЕС.

"Эта та же стратегия, которую использовал и Сталин - натравить европейцев против самих же себя. Та же самая линия мышления", - объяснил профессор Йельского университета.

Напомним, ранее руководитель фонда "Майдан иностранных дел", экс-генконсул Украины в Стамбуле Богдан Яременко заявил, что РФ понимает только язык силы, поэтому она не выполняет подписанные договоренности и не соблюдает цивилизованные правила игры, пытаясь вернуть Украину в Средневековье, где именно сила решала все.